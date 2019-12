Impacto de la Educación Superior en el desarrollo local

La Habana, Cuba. – La importancia de impactar en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias y tecnologías fue expuesta a Radio Reloj por José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.

Significó que ese organismo se inserta en los procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar los recursos materiales y financieros que garanticen la infraestructura necesaria.

Precisó Saborido Loidi que ese organismo trabaja, además, por asegurar la calidad de la Educación Superior cubana avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con una categoría superior.

El Ministro de Educación Superior aprovechó la ocasión para mediante Radio Reloj, felicitar a la comunidad universitaria en el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

