El alumno, en el centro de la Educación cubana

La Habana, Cuba. – El Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba es la búsqueda de alianzas, mejores experiencias y construcción de nuevos libros, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo que respondan a la actualización de los contenidos.

Silvia Navarro Quintero, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, apuntó que en segundo lugar está la organización, motivaciones, intereses que niños, familia, comunidad y agentes y agencias educativas pongan en función del proceso docente-educativo.

Explicó que el centro de la estrategia del Perfeccionamiento Educacional es el alumno, y se pone de manifiesto el objetivo de la educación, formar integralmente las futuras generaciones.

Consideró Navarro Quintero que ese programa se concibió desde un currículo general, obligatorio, que permita unidad e integridad al sistema nacional de educación.

