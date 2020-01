Celebran aniversario de Ciudad Escolar Veintiséis de Julio

Santiago de Cuba, Cuba.- Alumnos, maestros y trabajadores de la Educación y Patrimonio provincial de Santiago de Cuba, celebraron el aniversario SESENTA de la creación de la Ciudad Escolar Veintiséis de Julio, otrora Cuartel Moncada.

La actividad estuvo matizada por una gala cultural ofrecida a los más de 2700 alumnos de primaria y secundaria básica que cursan sus estudios en ese histórico lugar declarado Monumento Nacional.

Se rememoraron las palabras del entonces Comandante Raúl Castro en la entrega del Moncada al Ministerio de Educación, un 28 de enero, cuando señaló: no luchamos para nosotros, luchamos por el futuro y por ustedes.

Recoge la historia que con la entrega del Campamento de Columbia y el Cuartel Moncada, posteriormente, se abrió la creación de escuelas en unos 69 cuarteles de la dictadura batistiana.

