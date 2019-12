Santiago de Cuba mejora calidad y rendimiento del café

Santiago de Cuba. – Nuevas tecnologías que aumentan el rendimiento y la calidad en el beneficio del café funcionan en la provincia de Santiago de Cuba, como resultado del Programa de Desarrollo Cafetalero.

La ampliación, remodelación y modernización de dos laboratorios para catar el café y procesarlo, más una selectora electrónica en la Planta Beneficiadora Rolando Ayud, del municipio Contramaestre, permite cumplir las reglas internacionales en aras de certificar la producción cafetalera con las normas ISO 9001.

Directivos en esa Planta, señalan que además de lograr mayor eficiencia y aprovechamiento en la producción aporta más propiedades al café destinado a la exportación, mercado interno en divisas y consumo nacional.

Los Lineamientos del Partido y la Revolución insisten en hacer de la caficultura una actividad sostenible y así lograr variedades resistentes a plagas como la roya.

