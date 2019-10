Regresaran productos de tomate al mercado de Cuba

La Habana, Cuba. – En la cocina de Cuba el puré de tomate destaca no sólo por su color, sabor y aroma, sino por ser fuente de minerales, pero ese producto en los últimos meses ha estado ausente de nuestras tiendas y mercados.

Al respecto explica Osmel Alemán, director general de la Empresa de Conservas de Vegetales, que para la campaña de tomate de este año se previó una entrada de materia prima desde la agricultura hasta la industria de más de 79 mil toneladas, y solo se recibieron cerca de 23 mil.

De ese plan, prosigue el directivo, una vez procesado en las industrias, debían obtenerse 19 mil toneladas en diferentes surtidos como puré de tomate, vita nuova, salsa para pizzas, tomate frito y jugos, entre otras variedades.

Por las afectaciones con la materia prima se lograron 6 mil 700 toneladas de productos terminados, para solo el 35 por ciento de lo previsto.

Teniendo en cuenta el déficit de materia prima para producir puré y salsas, el país decidió importar 3 mil toneladas de pasta de tomate.

De esa cifra, 2 mil 800 toneladas fueron destinadas a la Empresa de Conservas de Vegetales, afirma su director, Osmel Alemán, quien subraya que hoy esa materia prima está ubicada en varias provincias occidentales para su procesamiento industrial.

A pesar de tomar en consideración las 6 mil 700 toneladas obtenidas por la industria cubana, más las que se deben producir con el tomate importado, existirá una afectación de 6 mil 400 toneladas de puré y salsas en el mercado.

Con el objetivo de que llegue al pueblo con mayor rapidez y estabilidad ese necesario producto, el Director de la Empresa de Conservas de Vegetales asegura que las industrias están listas para incrementar las producciones, por lo que debe existir una mejoría en la presencia del producto a partir del próximo mes.

