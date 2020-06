Exhortan a los santiagueros a cumplir medidas de ahorro

Santiago de Cuba. Las autoridades y medios de divulgación en Santiago de Cuba llaman al sector residencial de la provincia a la disciplina y comprensión de las medidas de control y ahorro ante el reiterado incumplimiento de la tarifa diaria de consumo de electricidad del territorio.

En un comentario publicado en la pagina web del periódico provincial Sierra Maestra, su directora Olga Taurehau, recuerda de manera crítica la necesaria obligatoriedad de los santiagueros en ser consecuente con ese llamado al ahorro.

En el texto se informa que la provincia de Santiago de Cuba no logra disminuir su consumo eléctrico, como algunos territorios del país que también están afectados con las medidas contra la COVID-19.

En la información se brindan consejos útiles para disminuir consumo de energía en materia del uso adecuado de efectos electrodomésticos y horarios de cocina.



