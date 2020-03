El café se extiende al llano cubano

La Habana, Cuba. – Incrementar la producción de café robusta en el llano para sustituir importaciones y continuar fortaleciendo la producción del arábica de alta calidad en las montañas para crecer en las exportaciones, es prioridad del Ministerio de la Agricultura.

El director de Café, Cacao y Coco del ramo, Elexis Legrá, informó que el programa del café en el llano comenzó en el 2014 y tiene como meta alcanzar una producción de 30 mil toneladas en el 2030, lo cual solo será posible con la aplicación de la ciencia y la técnica.

Afirmó que está prevista la concentración de áreas con posibilidades de riego en nueve polos productivos ubicados en diferentes provincias de Cuba, como estrategia para el desarrollo del programa.

Elexis Legrá señaló que en el 2019 el café logró el mayor crecimiento productivo de los últimos 12 años, aunque reconoció que aún están muy lejos de cumplirse los planes propuestos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.