Cuba lleva sabor caribeño a feria rusa Prodexpo 2020

Cuba estrenó este domingo su presencia en la feria rusa Prodexpo-2020, en Moscú, con lo cual lleva el sabor caribeño a ese evento internacional.

El stand de Cuba muestra productos que apuntan a ocupar su lugar en el vasto mercado ruso, en busca de potenciales clientes para la compra, fundamentalmente, de frutales y vegetales tropicales frescos y procesados.

Numerosos participantes se acercaron al stand para interesarse por los productos presentados, esencialmente, las pulpas de mango y guayaba, así como la barra de guayaba, un renglón élite de la producción del Grupo Empresarial Agrícola cubano, así como la miel de abeja, el cacao y el café.

La feria rusa Prodexpo-2020 constituye el primer paso para colocar producciones agrícolas e industriales de Cuba en el mercado ruso, para con ello sustituir importaciones e incrementar paulatinamente las exportaciones.

