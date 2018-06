Visita presidente de la India Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

Ram Nath Kovind, presidente de la India, expresó en La Habana, su excelente impresión sobre la industria biotecnológica cubana, tras visitar el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, como parte de su agenda de trabajo en la Isla.

El mandatario comentó a Eduardo Martínez, presidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas, que ambas naciones de manera conjunta brindarán un gran servicio a la humanidad.

Martínez explicó a Kovind que esa industria surgió hace 35 años en la Mayor de las Antillas por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y goza de gran prestigio internacional.

Destacó entre sus potencialidades que adopta un ciclo cerrado que abarca la proyección, investigación, producción y comercialización de los productos de reconocida fama internacional.

Un bastión de la salud en Cuba

Durante la visita del mandatario de la India a sus instalaciones, el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez, mencionó algunos de los medicamentos destacados de Cuba como el HeberFERON, Quimi-Hib y el Heberprot-P, este último con una medalla de oro otorgada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

Además, indicó que la nación posee más de dos mil patentes en el mundo, y que se trabaja actualmente en varios proyectos para hacer frente a afecciones cardiovasculares, cerebrales, neurodegenerativas y oncológicas.

En intercambio con la prensa, Martínez destacó que este es un momento de intensificar la colaboración entre los dos Estados en dicha área, y que en Cuba se utilizan desde hace varios años equipos producidos en la India.

Señaló que este jueves se firmaron acuerdos para el desarrollo de nuevos productos, y la construcción de plantas para incrementar las capacidades de producción.

