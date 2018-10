Vicepresidente cubano recorre universidades de la capital

El vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda, recorrió este miércoles instalaciones de la Universidad de La Habana y de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).

La primera visita fue en la casa de altos estudios más antigua del país, donde el rector, Gustavo Cobreiro, explicó a grandes rasgos su historia desde que fue fundada en 1728 como la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana.

Comentó que cuenta con 16 facultades donde estudian 36 carreras, de ellas 13 de manera exclusiva en el territorio nacional, unos 15 mil 800 estudiantes, gracias al trabajo de los cerca de dos mil docentes y el resto de personal.

Morales Ojeda destacó que son varias las actividades que se desarrollan desde esa institución académica que impactan en el desarrollo de la capital, gracias a los profesionales que desde ahí se forman.

El perfeccionamiento de la educación, la investigación y la innovación son elementos que deben seguir avanzando, en aras de construir esa mejor sociedad a la que se aspira, afirmó.

Un segundo momento del recorrido fue dedicado a la universidad líder de las ciencias técnicas en Cuba, donde más de 10 mil estudiantes se preparan en 13 carreras pertenecientes a 9 facultades.

Alicia Alonso, rectora de la Cujae, enfatizó en que la casa de altos estudios tiene como objetivo estratégico convertirse en paradigma por su eficacia y sostenibilidad, gracias a la utilización de la ciencia y la tecnología en función de la innovación.

Informó que la institución tiene el denominado Proyecto Cujae, con el cual se pretende rehabilitar la infraestructura, introducir tecnologías, utilizar la relación entre la universidad y la empresa de una forma mutuamente ventajosa y gestionar el conocimiento en aras del desarrollo de la sociedad.

Como parte del recorrido también visitó dos laboratorios de Instrumentación y Control de la Facultad de Automática y Biomédica, el Centro de Entrenamiento de Telecomunicaciones, así como el Centro de Investigaciones de Tecnologías Integradas y el Centro Multipropósito, donde se planea inaugurar una biblioteca virtual y el Aula Magna de esa universidad.

FUENTE/ RADIO HABANA CUBA

