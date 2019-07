Vicepresidenta de Vietnam visita balneario de Varadero

Varadero, Cuba. – Dang Thi Goc Thinh, vicepresidenta de Vietnam, y la delegación que la acompaña, visitaron, este miércoles, el balneario matancero de Varadero, el más importante polo cubano de sol y playa.

Ivis Fernández, delegada del Ministerio de Turismo en el territorio yumurino, explicó a los visitantes el crecimiento de la planta habitacional, con más de 21 mil habitaciones, y la ejecución de importantes inversiones.

La vicepresidenta de Vietnam destacó el creciente interés de los empresarios de su país en invertir en Cuba, en particular en Matanzas, en las esferas de infraestructura y servicios turísticos, así como en las telecomunicaciones.

Asimismo, Mario Sabines, vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en el territorio yumurino, explicó a la distinguida visitante detalles acerca de las principales producciones y el desarrollo social de esa región.

