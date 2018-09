Vicepresidenta cubana inicia visita a Rusia

La vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, arribó a San Petersburgo para participar en el Foro Euroasiático de Mujeres, auspiciado por el Consejo de la Federación.

Johnson Urrutia tiene previsto mañana un encuentro con el gobernador de de esa ciudad rusa, Georgui Poltavchenko, como parte de un programa oficial en el marco del foro, y luego realizará una intervención en la sesión plenaria del evento con el tema: Las mujeres por la seguridad social y el desarrollo sostenible.

Además, la funcionaria cubana sostendrá un encuentro con el vicepresidente del Consejo de la Federación, Ilyas Umajanov, y en horas de la noche del jueves asistirá a una recepción de la máxima dirigente del senado ruso, Valentina Matvienko, anfitriona del evento.

También tiene previsto una participación en el panel Las mujeres Gobernadoras: Estrategias de efectividad y desarrollo de los territorios

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.