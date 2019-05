Venezuela resiste y vencerá, afirma embajador Adán Chávez

Haga lo que haga el imperio, Nicolás Maduro cumplirá todo su período de mandato porque es lo que quiere el pueblo venezolano, afirmó el embajador de Venezuela en La Habana, Adán Chávez.

El diplomático, acompañado por el canciller chavista Jorge Arreaza, participó en un acto de solidaridad con Venezuela que tuvo por escenario a la Universidad de las Ciencias Informáticas en nuestra capital.

El embajador recordó que la unidad cívico militar, el principal legado de Hugo Chávez, es lo que ha permitido resistir y vencer los intentos de golpes orquestados por la derecha títere de Estados Unidos.

Nos han aplicado todas las recetas posibles que se les ha ocurrido al imperio, pero no podrán nunca con el pueblo venezolano, que ha demostrado su respaldo mayoritario al presidente constitucional Nicolás Maduro, subrayó el embajador de Venezuela en La Habana.

