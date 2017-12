Una Revolución victoriosa

La Habana, Cuba. – Ya es 1ero. de enero y con júbilo, optimismo y confianza en el futuro de la Patria, Cuba entera celebra hoy el aniversario 59 del triunfo de la Revolución, esa obra inmensa conducida por Fidel y construida entre todos.

Físicamente NO está, pero el Comandante en Jefe nos guía con su imperecedero ejemplo y espíritu de lucha que -como aseveró hace poco más de un año el presidente Raúl Castro –permanecerá en la conciencia de todos los revolucionarios cubanos, de hoy, de mañana y de siempre.

Sobradas razones acumulamos este 1ero. de enero para festejar. Desde 1959 atesoramos un país libre, las promesas del Moncada se cumplieron, y aprendimos a leer para entonces hacer por Cuba. Educación, salud, cultura, deportes y seguridad social, son realidades y derechos conquistados por la Revolución.

La celebración hoy del aniversario 59 del triunfo revolucionario constituirá el preámbulo de un calendario cargado de historia, en el que también festejaremos orgullosos los 150 años del inicio de las luchas por nuestra independencia, y los 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Conscientes de que como afirmara Fidel en enero de 1959 -mucho queda por hacer todavía- los cubanos asumimos los retos del DOS MIL DIECIOCHO con voluntad, unidad y disciplina. Sea entonces este 1ero. de enero compromiso para reimpulsar la economía y avanzar.

Será el mejor tributo a nuestro líder histórico, quien nunca defraudó a su pueblo y hoy, con traje verde olivo, la mochila a cuestas y pasos de gigante, sigue entre nosotros.

¡VIVA NUESTRA REVOLUCIÓN VICTORIOSA! … ¡FELICIDADES CUBANOS!

