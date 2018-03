Twitazo hoy desde Radio Reloj por el 13 de Marzo

La Habana, Cuba. – En ocasión del aniversario 61 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, esta emisora convoca a un Twitazo hoy 13 de Marzo, para recordar a José Antonio Echeverría y los jóvenes del Directorio Revolucionario.

Desde las 10.00 de la mañana y hasta las 04.00 de la tarde, a través de los perfiles en Twitter @radiorelojcuba y de los periodistas, se generarán contenidos sobre la efeméride, los cuales pueden ser retwiteados por los que posean cuentas en las redes sociales.

Para el Twitazo en ocasión del 13 de Marzo, que se efectuará hoy desde Radio Reloj, se usarán las etiquetas #TomaDeRadioReloj #TreceDeMarzo y #Cuba.

En los mensajes se reflejará la voluntad de las nuevas generaciones de defender la Revolución que nos legaron nuestros padres y por la que ofrendaron sus vidas hijos de la Patria.

