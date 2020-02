Turismo en Cuba: recuento y estrategias

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez asistió hoy al balance del trabajo del Ministerio del Turismo en 2019, un año particularmente tenso para ese sector priorizado de la economía del país ante la escalada agresiva en la aplicación del bloqueo por parte de Estados Unidos.

La reunión también contó con la presencia del primer ministro Manuel Marrero y del titular de Turismo, Juan Carlos García Granda, entre otras autoridades.

Debido al impacto del cerco contra Cuba, el año anterior fue imposible llegar a la meta de los 5 millones de visitantes, pero a pesar de las amenazas y sanciones por parte de Washington, al país llegaron 4 millones 275 mil turistas.

Ese sector traza estrategias para seguir adelante con sus programas de desarrollo, como corresponde a un destino seguro, con múltiples atractivos turísticos y culturales.

El escenario de este año será igualmente complejo, difícil, retador, y hay que superarlo, con la convicción de que nadie -y mucho menos la prepotencia yanqui- nos va a detener, y ésa tiene que ser la respuesta del turismo en nuestro país, reafirmó hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.

En el balance del trabajo del Ministerio de Turismo en 2019, calificó de brutal la aplicación del bloqueo por parte del gobierno estadounidense para asfixiar nuestra economía, con un nivel de amenazas y sanciones sin precedentes.

Pero en esa política hay brechas, espacios que todavía desaprovechamos, y no podemos detenernos en lo que no llega porque lo prohíben, dijo Díaz-Canel y llamó a trabajar con mayor eficiencia y creatividad.

Reconoció como una victoria del sistema turístico de Cuba que el año pasado se haya llegado a más de 4 millones de visitantes en medio de una situación tan difícil.

En el balance del trabajo del Ministerio de Turismo en 2019 y sus proyecciones para este año, el presidente Miguel Díaz-Canel insistió en la necesidad de elevar la calidad del servicio, con un pensamiento innovador, que muestre lo cubano como sello identitario.

Necesitamos más preparación, sensibilidad, compromiso, control y una gestión empresarial muy eficiente, porque el turismo es una de las actividades que más aporta a la economía nacional, añadió Díaz-Canel.

El primer ministro Manuel Marrero afirmó que éste ha sido uno de los sectores más afectados por el bloqueo estadounidense, y enumeró una serie de prioridades para contrarrestar ese impacto, y mantener su desarrollo estratégico.

Juan Carlos García Granda, titular de Turismo, presentó el informe y centró la atención en temas como comercialización, inversiones, cuadros, informatización y encadenamiento productivo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.