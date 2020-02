Trabajadores de la Salud frente al bloqueo

La Habana, Cuba. – El recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba genera más fortalecimiento y compromiso de los cubanos, expresó en La Habana, Roberto Morales Ojeda, Viceprimer Ministro de la República de Cuba, en el balance anual del Sindicato Nacional de la Salud.

Morales Ojeda puso de ejemplo, los valiosos resultados en BioCubaFarma, gracias a los esfuerzos diarios, dedicación e iniciativas de los trabajadores y dirigentes sindicales y administrativos de la entidad ante el cerco norteamericano.

El Viceprimer Ministro de la República de Cuba señaló que fue muy oportuno, en la asamblea de balance el Sindicato Nacional de la Salud el análisis de los temas sobre la calidad en los servicios y la satisfacción de la población.

El debate se basó en el informe presentado al pleno por Santiago Badía, secretario de la organización, sobre los logros y deficiencias en el 2019.

