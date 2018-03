TABACUBA en la Feria Agroindustrial y Alimentaria

El Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, TABACUBA, presente en la Feria Internacional

Agroindustrial y Alimentaria, FIAGROP 2018, que se desarrolla en el recinto ferial de Rancho Boyeros de La Habana, muestra de manera integral todos los procesos que realiza.

El departamento de Comunicación Institucional informó que además cuenta con la presencia de cinco productores de reconocida trayectoria y resultados relevantes para el sector tabacalero durante 2017.

Explica que también desarrollarán diferentes actividades como conferencias magistrales, maridaje entre puros, bebidas, café y concursos de participación para el público asistente a la Feria.

El departamento resaltó que FIAGROP permitirá fortalecer integralmente la imagen del sectror tabacalero, promover el portafolio de productos del sistema empresarial y reconocer a los productores destacados.

