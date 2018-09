Subió el Presidente Cubano la escalinata del Alma Mater (+Fotos)

Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, subió la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, acompañado por estudiantes, profesores y trabajadores de ese plantel.

En ocasión del inicio del curso académico en los planteles de altos estudios, Díaz-Canel cortó la cinta que dejó inaugurada la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la casi tricentenaria casa de altos estudios de la capital.

Ailed Borges, presidenta de la FEU en la Universidad de La Habana, señaló en la apertura del curso académico en el centro, que como dignos herederos de nuestros padres, debemos saber defender todo lo que hemos conquistado.

Al darles la bienvenida al estudiantado, Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la Universidad de La Habana, expresó que gracias al esfuerzo de la Revolución pueden estudiar en el centro para ser parte del Alma Mater.

Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asistió a la inauguración del nuevo curso escolar y la inauguración de la Escuela Primaria Rafael María de Mendive, ubicada en La Habana Vieja.

En la actividad, Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad, agradeció a Fidel, Raúl, y a todos los que hicieron posible la apertura del nuevo período lectivo y la reconstrucción del plantel capitalino.

Puntualizó que el alumnado de esa institución educacional seguirá las huellas del Maestro Mendive, discípulo de próceres de la talla de José Antonio Saco y otros ilustres pedagogos

A nombre de los alumnos habaneros, Chanel Alejandra Santiesteban, de la nueva Escuela Primaria Rafael María de Mendive, significó el compromiso de estudiar, cuidar y aprender cada día de las ideas de nuestro Héroe Nacional José Martí.

