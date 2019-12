Sin decrecer y mirando al futuro

La Habana, Cuba. – Está en nuestras manos garantizar el cumplimiento del Plan del año próximo para demostrar que podemos imponernos al reto y salir vencedores, dijo ante el Parlamento el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

En la sesión parlamentaria a la que asistió el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, el ministro afirmó que en el año que concluye la economía no decrece, lo que es un logro por las restricciones que ocasionó el recrudecimiento del bloqueo.

Gil consideró que habrá un crecimiento ligero, aunque de conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información se trabaja para ofrecer la tasa del Producto Interno Bruto, cuando cierre el año y se disponga de los resultados reales.

En el Parlamento, el ministro explicó que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó un crecimiento del 0,5 por ciento para Cuba.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, adelantó que el Plan del próximo año prevé que el Producto Interno Bruto crezca en uno por ciento, porque, señaló, el país no renunciará al desarrollo a pesar de las restricciones.

Al intervenir ante el plenario del Parlamento, el ministro de economía dijo que ese objetivo es coherente con la proyección de la Primera Etapa del Plan de Desarrollo hasta 2030, que va desde este año hasta el 2021.

Señaló que es un Plan ajustado a los recursos y sin aumentar el endeudamiento externo del país, aunque subrayó que su cumplimiento requiere de un gran esfuerzo, disciplina y búsqueda de alternativas.

Entre las prioridades del Plan de la Economía para el próximo año están el incremento y diversificación de las exportaciones, la disminución de las importaciones, la eficiencia del proceso inversionista y el mantenimiento de las medidas de ahorro.

La directora de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, Ana Teresa Igarza, informó al parlamento que las primeras empresas con resultados en ese sitio, ahora piden más espacio para incrementar la actividad de su inversión.

Eso demuestra que las empresas extranjeras pueden tener resultados en el país, a pesar de la campaña de difamación contra Cuba, subrayó la directiva ante un plenario encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.

Igarza, afirmó sentirse contenta con los resultados de la Zona, pero no satisfecha, porque, dijo, hay que seguir avanzando y protegiendo esas inversiones, que han manifestado su interés por mantenerse allí.

Tras destacar el vínculo con la academia, en especial con la Universidad de las Ciencias Informáticas, la directiva reiteró que lo logrado en Mariel son producciones cubanas y lo que se venda representa ingresos para el país.

Una amplia información sobre lo que acontece en el Sistema de la Agricultura y las medidas para incrementar las producciones y exportaciones, ofreció hoy el titular del ramo Gustavo Rodríguez, a los diputados de la Asamblea Nacional reunidos en el Palacio de Convenciones.

Explicó que se trabaja en la solución de los planteamientos de la población dirigidos a la reparación de caminos, abasto de agua, deficiencia en la distribución de viandas, insuficiente abastecimiento de huevo, carne de pollo, cerdo, entre otros.

Al referirse a los planes que desarrolla el sector, Rodríguez dijo que se avanza en la entrega de tierras estatales en usufructo, el programa de semilla, riego, drenaje y suministro de agua a los animales.

Destacó que otros proyectos priorizados son: el autoabastecimiento municipal, el programa del arroz, incremento de la producción de papa, granos, porcino y recuperación de la ganadería bovina.

A pesar de las afectaciones que provoca el bloqueo a nuestra economía, la Agricultura en los últimos años presenta discretos crecimientos, informó hoy a los diputados de la Asamblea Nacional, el Ministro del ramo Gustavo Rodríguez.

Dijo que aun cuando esos resultados no dan respuesta a la demanda del mercado aumentó la producción de papa, frijol, arroz, carne vacuna, leche, tabaco y miel, no igual en el maíz, cítrico y la carne de cerdo, que debido a las dificultades con el alimento animal disminuyó sus producciones.

Rodríguez afirmó que los insumos nacionales para la producción agropecuaria también sufrieron afectaciones por falta de materia prima y fertilizantes, lo cual provocará una disminución de los rendimientos entre un 15 y 45 por ciento en las áreas ya sembradas.

Señaló que ante esa problemática se han buscado soluciones con bioproductos, hidratos de cal, tabaquina y otros productos nacionales.

La Agricultura trabaja por crecer en las exportaciones, vía principal para obtener finanzas, expresó el Ministro del ramo Gustavo Rodríguez ante los diputados de la Asamblea Nacional reunidos hoy en el Palacio de Convenciones.

Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, el Ministro explicó que existe un Programa de Desarrollo hasta el 2030, sustentado en un mayor empleo de la ciencia, innovación tecnológica, informatización y la Comunicación Institucional.

Señaló que se trabaja en un amplio proyecto de inversiones dirigido a mejorar la maquinaria, incrementar el área de riego y las plantas de bioproductos, así como fortalecer la infraestructura de los programas ganadero, porcino y arrocero.

También, resaltó, existen diferentes proyectos de inversión extranjera que impulsan la producción de tabaco, arroz, cítricos, frutales, vegetales, y las ramas porcina y ganadera.

