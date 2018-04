Sesiona hoy en Lima el Diálogo Hemisférico

Lima, Perú. – Representantes de la sociedad civil regional y de algunos gobiernos sostendrán hoy en Lima el llamado Diálogo Hemisférico, un intercambio que se incluye en las actividades paralelas de la VIII Cumbre de Las Américas.

En ese encuentro participará la vocera de la Coalición cubana, Mirtia Brossard, única hasta el momento acreditada por los organizadores que excluyeron a nuestros otros representantes.

También con presencia cubana se iniciará la Tercera Cumbre Empresarial y continuarán el Foro de los jóvenes y la Cumbre de los Pueblos, además de que en uno de los talleres, titulado, La Cumbre de Las Américas y la OEA: su agenda geopolítica, intervendrá como panelista el politólogo cubano Iroel Sánchez.



La jornada del miércoles estuvo marcada por la denuncia de la delegación cubana de varias provocaciones y de sospechosas exclusiones que enrarecieron el ambiente en los foros paralelos.



La Cumbre de los Pueblos, alternativa a la cita gubernamental de Las Américas, se convirtió este miércoles en un espacio de reflexión sobre la realidad regional con las sesiones de dos paneles que abordaron los problemas del área.

Qué se juega en Perú de cara a la región y Qué se juega en Nuestra América se titularon esos foros, donde intervinieron destacados intelectuales, entre ellos el ensayista cubano Enrique Ubieta.



En el III Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Las Américas, (ParlAméricas), el diputado cubano Edward Roberts Campbell, ratificó la ausencia de corrupción política en Cuba, porque no es el Estado el responsable de las transacciones económicas.

En el foro paralelo a la VIII Cumbre de Las Américas, el diputado dijo que los directivos de los órganos estatales no son titulares de cuentas, propietarios o accionistas en las grandes empresas.

