Sesiona encuentro de jóvenes periodistas en la capital (+ Fotos)

La Habana, Cuba.- El III Encuentro de Jóvenes Periodistas que sesiona en La Habana, analizó las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión en el sistema de medios de comunicación públicos del país, y se abogó por un periodismo más atractivo, profundo y comprometido.

Pedro Arturo Rizo, reportero de la televisión matancera, TV Yumurí, reclamó que se realice en los medios de comunicación un periodismo más humano, analítico y comprometido con la verdad.

Arturo Rizo, subrayó que se deben aprovechar todos los espacios disponibles para hablar de las problemáticas que afectan al gremio, en la búsqueda de soluciones.

Sobre la labor de los medios de comunicación, Kiara Salazar, periodista de Radio Reloj, apuntó que hacer un mejor periodismo no puede ser una consigna, un discurso, una catarsis, porque requiere acción, y destacó la importancia de socializar las experiencias de las provincias.

