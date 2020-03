Seis décadas de Planificación Económica

La Habana, Cuba. – Para juzgar los resultados de nuestra economía en estos 60 años hay que ubicarse en contexto, porque no se puede tildar de ineficiente a un modelo que se enfrenta día a día al asedio e irracionalidad de un poderoso imperio, afirmó el Vice primer ministro Alejandro Gil.

En un acto por las seis décadas de planificación socialista, al que asistió el Vicepresidente Salvador Valdés, el también ministro de Economía y Planificación trazó un paralelo histórico desde la creación de la Junta Central de Planificación.

Recordó que se ha trabajado con bloqueo por 60 años, con aciertos y desaciertos, como toda obra humana transformadora, pero orgullosos de nuestra historia y de los incuestionables avances del país.

El Ministerio de Economía y Planificación, continuador de la JUCEPLAN, está llamado a jugar un papel decisivo en las transformaciones económicas que requiere el país, subrayó Gil.

El Vice primer ministro, Alejandro Gil, subrayó que las transformaciones que se realizan en la economía son decisiones soberanas que solo competen al pueblo, el que, afirmó, sabe quién trabaja a su favor y quien en su contra.

El también ministro de Economía y Planificación dijo que el enemigo trata de desvirtuar la eficiencia de la empresa estatal socialista y al mismo tiempo de hacer ver que no queremos desarrollar las formas de gestión no estatales, dos asuntos que desmintió rotundamente.

En un acto por las seis décadas de planificación socialista, Lázaro Toirac, asesor del ministro, y el joven adiestrado Daniel Torralba, hicieron patente la continuidad del trabajo en ese sector, que además premió a quienes laboran desde hace 5 hasta 50 años.

El 11 de marzo del 60 se creó la Junta Central de Planificación, que inició la construcción de una economía socialista.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.