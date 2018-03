Secretario del Partido Comunista de Vietnam rendirá homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, viaja a la ciudad oriental de Santiago de Cuba, donde rendirá tributo al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Nguyen Phu Trong en su tercer día de estancia en nuestro país también depositará en el cementerio de Santa Ifigenia una ofrenda floral al Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Asimismo, está prevista su visita al antiguo cuartel Moncada, uno de los sitios relacionados con las luchas que llevaron al triunfo de la revolución, el 1ro de Enero de 1959.

La víspera Nguyen Phu Trong fue recibido en La Habana por el presidente cubano, Raúl Castro, a quien condecoró con la Orden Estrella Dorada, la máxima distinción del país asiático; y también acudió a la escuela primaria que lleva el nombre de la heroína vietnamita Vo Thi Thang.

