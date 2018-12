Recuerdan reencuentro de Fidel y Raúl

Unos mil 500 serranos asistieron hoy en Cinco Palmas, Sierra Maestra, al acto político cultural por el aniversario 60 del reencuentro de Fidel y Raúl, ocurrido en ese paraje de Media Luna.

La doctora Lilian de los Ángeles Núñez, que acaba de regresar de cumplir misión en Brasil, manifestó que junto a otros colaboradores de la salud de Granma, se reincorpora a sus instituciones comprometida a ofrecer servicios de calidad y mantener sana a la población.

Yamilka Frías, primera secretaria del Partido en Media Luna, evocó el reencuentro de Fidel y Raúl, y afirmó que el pueblo de ese municipio mantiene la fe en la victoria que legó Fidel a los cubanos y aportará más para mantener irreversible la Revolución.

En el acto estuvieron dirigentes del Partido, el Poder Popular y 85 pioneros y guías de Granma, que realizaron una caminata desde Alegría de Pío a Cinco Palmas.

