Recorrió Esteban Lazo sitios de interés en el II Frente

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández recorrió este viernes sitios de interés del municipio Segundo Frente como parte de su visita de trabajo por la provincia Santiago de Cuba.

En un primer momento el miembro del Buró Político visitó el nuevo Hotel Segundo Frente, con 41 cabañas de la cadena Cubanacán, que brinda servicios de Ecoturismo y posibilita el conocimiento de la historia revolucionaria en esas montañas.

Esteban Lazo se interesó además por la calidad constructiva de la obra, la atención y servicios al cliente, e insistió a trabajadores y directivos que brinden a nacionales y extranjeros un servicio de excelencia.

Por último, el presidente del Parlamento Cubano visitó el Mausoleo del Segundo Frente Oriental, donde constató las nuevas luminarias y rindió honores a héroes y mártires de esa columna guerrillera.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.