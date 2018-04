Recibió Raúl al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió, este lunes, al excelentísimo señor Adel Bin Ahmed Al Jubeir, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, quien se encuentra de visita oficial en Cuba.

Durante el intercambio coincidieron en destacar el positivo nivel de las relaciones entre los dos países y expresaron la voluntad de continuar desarrollándolas; también dialogaron sobre temas de la agenda regional e internacional.

Acompañaron al ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita los excelentísimos señores Faisal Muslat Almandeel, embajador en Cuba, y Khaled Alangari, director general del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores.

Por la parte cubana estuvieron presentes en la reunión Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

