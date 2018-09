Recibió el Canciller cubano al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, recibió en esta capital, al senador republicano por el estado de Tennessee Robert Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, quien se encuentra de visita en Cuba acompañado de dos de sus asistentes legislativos.

Es el segundo viaje del senador a nuestro país, como parte de su interés en intercambiar sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Durante el encuentro, conversaron acerca de temas relacionados con la presente coyuntura bilateral y asuntos de interés recíproco.

Acompañó al senador la Encargada de Negocios de los Estados Unidos Mara Teckach y, por la parte cubana, participaron el director general de EE.UU. del MINREX, Carlos Fernández de Cossío y la subdirectora general Johana Tablada de la Torre.

