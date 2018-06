Realizarán en Santiago el Foro Cuba-Caribe

En Santiago de Cuba tendrá lugar los días 28 y 29 de junio el Foro Empresarial Cuba-Caribe, en el Complejo Cultural Heredia, de esa ciudad.

Alba Luz Blanco, delegada de la Cámara de Comercio en la región sur oriental del país y María Luisa Bueno Oñate, delegada territorial del Ministerio de Comercio Exterior, para atender las provincias de Granma, Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba, verificaron cómo marchan los preparativos del encuentro de hombres de negocios del Caribe.

Un gran número de representantes de las diferentes ramas participarán en la expo demostrativa promocional, como el sector agropecuario y forestal, y varias provincias con la intención de insertarse en nuevos mercados.

Las empresas Apícola, Café y Cacao, Frutas Selectas y Avícola, entre otras, tienen interés de participar en el Foro, y expresar la calidad, garantía y diversificación de sus producciones.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.