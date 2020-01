Pruebas de la acción golpista en Bolivia desde Twitter

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez divulgó el informe publicado en Cubadebate donde se explica a través de cinco preguntas que el golpe de Estado contra Evo Morales combinó pronunciamientos militares con la acción inédita de cibertropas en las plataformas digitales.

Con el propósito de generar un supuesto consenso alineado con la retórica de Estados Unidos y los intereses de la derecha en la región, se crearon miles de cuentas falsas con una narrativa común de apoyo al golpe de Estado en la nación andina.

El método utilizado para contaminar la información fue híbrido al mezclar la acción digital de cuentas reales de referentes políticos del golpismo; troles destinados a polarizar la conversación; cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones; entre otras.

Bolivia es gobernada actualmente por un gobierno de facto que tomó el poder tras la asonada golpista contra Morales.

