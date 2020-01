Protagonizan jóvenes matanceros Caravana de la Libertad

Matanzas, Cuba.- El recorrido de la Caravana de la Libertad por la provincia de Matanzas, se reedita este martes 7 de enero con el paso de 61 estudiantes y trabajadores militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

En San Pedro de Mayabón, en Los Arabos, inicia la histórica marcha que llegará hasta al Parque de la Libertad, sitio donde Fidel habló al pueblo, y se organiza la gala que rememora la entrada de los barbudos al territorio.

Yosiel Olivera Ortega, jefe del Departamento Ideológico de la UJC en Matanzas, ponderó que la Caravana de la Libertad mantiene vigente el legado de Fidel y Martí y expresa la voluntad de los jóvenes en la continuidad de la Revolución.

Los caravanistas visitarán Varadero y Cárdenas este 8 de enero para rendir homenaje a José Antonio Echeverría en el cementerio de ese municipio, como hace más de seis décadas lo hiceron los rebeldes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.