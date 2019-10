Presidente de México recibe a Díaz-Canel

La Habana, Cuba. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió este jueves en el Palacio Nacional a su homologo cubano Miguel Díaz-Canel quien realiza una visita oficial, encaminada a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

La ceremonia de recibimiento se desarrolló en el Patio de Honor, recinto rodeado por una arquería que conserva elementos arquitectónicos del siglo XVIII y sitio para ceremonias cívicas y actos de gobierno de la Presidencia de la República, engalanado para la ocasión con banderas de Cuba y México y donde participaron ministros y personalidades del gobierno mexicano.

Díaz-Canel arribó este jueves a México en visita oficial, donde sostendrá conversaciones oficiales con su par mexicano y desarrollará un intenso programa de intercambios, expresión de los sólidos vínculos de amistad y cooperación que históricamente desarrollan ambas naciones.

México fue la única nación de América Latina que no se plegó a las presiones norteamericas a inicios de la década del 60, cuando Cuba fue expulsada de la OEA por mantener una defensa de su soberanía e integridad.

