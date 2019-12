Presidente de Cuba se reune con empresarios argentinos

Buenos Aires, Argentina. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel inició este lunes su programa de visita a Argentina con un encuentro de trabajo con empresarios a quienes agradeció por su respaldo frente al bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

En su primera actividad en el inicio de su estancia en la nación sudamericana, Díaz-Canel compartió con empresarios argentinos quienes mantienen un positivo flujo de comercio con Cuba, lo que ubica a Argentina como el cuarto socio comercial de la isla en el continente y segundo emisor de turistas.

El presidente cubano arribó el domingo a Buenos Aires para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo gobierno argentino encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, quien asumiran las riendas de la nación este 10 de diciembre después de haber triunfado en las elecciones frente a la propuesta neoliberal de Mauricio Macri.

Cuba y Argentina mantienen una relación económica y comercial desde hace años, la cual se pretende revitalizar a partir de la visita que realiza a esa nación el jefe de Estado cubano.

