Presidente Cubano visita Estudios de grabaciones Abdala

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, realiza una visita a los Estudios de grabaciones Abdala, en La Habana.

El mandatario fue informado sobre la inversión ya aprobada, y prevista a concretarse entre marzo y abril del año próximo, para solucionar los problemas de climatización que actualmente obligan a la paralización de los servicios de esa institución.

Al referirse al estudio de grabaciones dijo que hay que rescatarlo, porque es de los más modernos del país y porque fue una idea de Fidel y Silvio Rodríguez.

Producciones Abdala es una compañía perteneciente al Ministerio de Cultura de Cuba que brinda servicios de grabación, masterización, restauración, producción y edición, con el empleo de tecnología de avanzada en grabación musical y un capital humano altamente profesional, orientados, y en función de lograr la satisfacción de los clientes.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.