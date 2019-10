Presidente cubano reafirma solidaridad con Lula da Silva

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ratificó hoy en la red social Twitter el reclamo por la inmediata liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, víctima de un conspiración política y judicial que lo mantiene en prisión hace más de un año bajo falsos cargos.

En las primeras horas de este martes, el mandatario cubano escribió en Twitter Con nuestras firmas exigiremos la inmediata liberación de Lula da Silva. # LulaLivre # LulaInocente # SomosCuba # SomosContinuidad en referencia al movimiento que se desarrolla en Cuba de recogida de firmas exigiendo la libertad del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El pueblo cubano desarrollará hasta el día 28 de octubre un proceso de recogida de firmas en centros de trabajo y estudio de todo el país, en reclamo de la libertad del expresidente brasileño Lula da Silva, quien se está encarcelado por causas judiciales politizadas y el próximo 27 de octubre cumplirá 74 años de edad, en esa condición, destaca hoy el periódico Granma.

Al reclamo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel por la liberación de Lula, se suma el de millones de personas en todo el planeta que exigen la libertad del líder brasileño.

