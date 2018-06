Presidente cubano inicia visita a Granma

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició una visita de gobierno a la provincia de Granma.

Acompañado de las máximas autoridades del territorio el presidente cubano llegó esta mañana al Parque Monumento Nacional La Demajagua que conserva las ruinas del ingenio del mismo nombre y escenario del momento en que Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos para encender la mecha que condujo a la formación de la nación cubana.

Ubicado en el municipio de Manzanillo, segundo en importancia de la provincia, parte de las instalaciones de este Monumento Nacional se encuentran en remodelación y estará totalmente listo para celebrar el aniversario 150 del inicio de las gestas por nuestra definitiva independencia el venidero 10 de Octubre.

En este lugar se conserva la campana original del ingenio Demajagua como huella patrimonial e histórica de un escenario de trascendental importancia para todos los cubanos.

Las máximas autoridades del territorio encabezados por Federico Hernández, primer secretario del Comité Provincial del Partido acompañan al presidente cubano durante su visita de gobierno a Granma.

Tomado de Radio Rebelde

