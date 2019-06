Presidente cubano de recorrido por centros de Santa Cruz del Sur

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, visitó la Empresa Pesquera Industrial Algérico Lara (EPISUR) en Santa Cruz del Sur, una fuente de exportaciones para el país, el turismo y la diversificación de productos para la población.

La citada entidad mostró resultados en esas actividades a los integrantes de la delegación que forman parte de la visita gubernamental a la provincia de Camagüey, que encabeza el dignatario cubano, que estuvo acompañado por Jorge Luis Tapia Fonseca, primer secretario del Partido en la provincia, e Iris Quiñones, titular de la Industria Alimentaria.



Allí, Díaz-Canel conoció del funcionamiento de ese complejo industrial, sus resultados, y realizó un recorrido por las áreas de producción.

El año anterior, esa empresa cerró con más de dos mil toneladas de capturas, y más de tres millones de dólares por exportaciones, según un reporte.

