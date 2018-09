Presidente cubano acude a la Iglesia Riverside en Harlem (Fotos)

Nueva York, EE.UU. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel llegó a la mítica iglesia Riverside, en la ciudad estadounidense de Nueva York, para sostener un encuentro con amigos de la isla caribeña, donde fue recibido con vítores y efusivos saludos en ese templo del barrio de Harlem.

Cientos de personas asistieron en la noche del miércoles al mítico edificio situado en el barrio de Harlem, donde estuvo en el año 2000 el líder histórico de la Revolución cuba na, Fidel Castro, y donde un cartel expresa ahora: “Bienvenido presidente Miguel Díaz-Canel ¡ Cuba sí, bloqueo no!”.

Al dirigirse a los congregados, el presidente Díaz-Canel aseguró Aquí no hace falta hablar de nombres y cargos, aquí todos somos hermanos y hermanas, amigos y amigas.

Fidel nos enseñó que cooperar con otros pueblos explotados y pobres fue siempre para la Revolución un principio político y un deber con la humanidad, señaló el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a los asistentes al acto de solidaridad con Cuba en la iglesia neoyorkina de Riverside.

Cuba también le debe mucho a la solidaridad internacional y a la ayuda de muchos amigos y activistas aquí en Estados Unidos, entre los que se encuentran muchos cubanos aquí residentes. La manifestación más reciente fue la lucha por el regreso de los cinco luchadores antiterroristas cubanos y, antes, el regreso del niño Elián a Cuba, sentenció el mandatario cubano.

Por su parte Gail Walker, hija del eterno amigo de Cuba, Lucius Walker, recordó el paso por esa iglesia del Comandante en Jefe, mientras dos de los 175 graduados estadounidenses de la ELAM expresaron su gratitud a Cuba y ofrecieron testimonios de sus experiencias en la isla y su lealtad a las comunidades pobres donde ahora dan sus servicios a los más necesitados.

Emocionante resultó la llegada al acto de solidaridad con Cuba, del presidente venezolano Nicolás Maduro, ovacionado por los cientos de personas que repletaron el templo y donde se escucharon consignas de apoyo a la Revolución Bolivariana.

