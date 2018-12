Presidente de Cuba rechaza acusaciones de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estados y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó a través de su cuenta en la red social Twitter, el documento publicado el 10 de diciembre por Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, donde acusa al gobierno de la Isla de violar los Derechos Humanos.

El mandatario cubano catalogó el discurso de Estados Unidos de hipócrita, deshonesto, de doble rasero, y resaltó que no tienen moral para hablar del tema cuando han impuesto un prolongado bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba: una violación cruel de los Derechos Humanos.

Destacó Díaz-Canel, a través de su cuenta en la red social Twitter, que mientras otros exportan armas y guerras, Cuba comparte conocimientos y servicios.

El presidente de la Isla subrayó que nuestros médicos y maestros han iluminado e iluminan regiones remotas; pues nuestra divisa es la solidaridad.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.