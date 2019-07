Preside Raúl ceremonia de juramentación de nuevos embajadores (+ Fotos)

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezó este jueves, en La Habana, la ceremonia de juramentación de 27 nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios cubanos en el exterior.

Raúl estuvo acompañado por Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, así como Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores.



El encuentro transcurrió en el Salón de Recepciones del Palacio de la Revolución, en presencia también de ministros, una considerable cantidad de diplomáticos en ejercicio de sus funciones y familiares de los nuevos representantes del país en misiones extranjeras.

Cada uno de ellos, firmó el documento, saludó personalmente a Raúl y a sus acompañantes y después lo entregó al canciller Bruno Rodríguez.

