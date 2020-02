Preside Díaz-Canel balance de la Fiscalía General de la República

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, encabeza la reunión de balance anual de la Fiscalía General de la República, que se realiza en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Con la conducción de Yamila Ojeda, Fiscal General de la República se evalúan los resultados de trabajo del año 2019, a partir de las indicaciones del Presidente, el banco de problemas identificado al cierre del 2018.

También, como parte del balance, se hará un análisis del impacto de las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la Fiscalía General de la República, a propósito de la rendición de cuenta de diciembre del 2017.

Otra actividad importante en esta jornada será el panel sobre el perfil profesional de los fiscales, su impacto en el desempeño laboral, y su conducta en general.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.