Presentará Cuba hoy en la ONU Proyecto de Resolución contra el bloqueo

Naciones Unidas (ONU). – Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, anunció en Twitter que presentará hoy y mañana en las Naciones Unidas el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

En su cuenta oficial de esa red social, Rodríguez Parrilla expresó que Cuba no cesará en su reclamo por la total eliminación del cerco impuesto por Estados Unidos contra nuestro país.

Por vigésimo octava ocasión, presentaremos ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el proyecto de resolución contra el bloqueo, tuiteó el jefe de la diplomacia cubana.

Rodríguez Parrilla hará uso de la palabra en la sede del organismo internacional en Nueva York, escenario en el que desde 1992 Cuba recibe el apoyo mayoritario de la comunidad internacional.

