Pensar como país para potenciar la industria nacional (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El país tiene dos sectores importantes con potencialidades para aportar mayor crecimiento al Producto Interno Bruto: la agroindustria y la manufactura, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Luego de ser presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular el informe que detalla las proyecciones y resultados del Ministerio de Industrias, el presidente insistió en que las producciones cubanas nos distingan, y exhortó a volcar la primera mirada hacia nuestra industria, hacia lo que se necesita y se puede hacer.

Enfatizó en la importancia de la automatización e informatización de los procesos y equipos, así como en la producción de piezas de repuesto, que sustituyen importaciones.

Sobre la implementación de la política para el incremento de la recuperación de materias primas, la producción de envases y embalaje, y el uso eficiente de máquinas, conocieron los diputados en una sesión del Parlamento en la que rindió cuenta el Ministerio de Industrias, que contó con la participación del Presidente Miguel Díaz-Canel.

Informó que al cierre de mayo se cumplió el plan de exportaciones, aportándose al país 58 millones de dólares de ahorro por sustitución de importaciones.

El titular de Industrias recalcó que, aunque ha mantenido un crecimiento sostenido, la producción de piezas de repuesto es insuficiente.

Más de 58 mil personas ejercen el trabajo por cuenta propia en 18 actividades que rectorea el Ministerio de Industrias que tiene a su cargo la emisión del dictamen técnico de los equipos de recreación.

Al exponer detalles sobre el tema, el Ministro del ramo, Alfredo López, dijo a los diputados que el organismo también ejerce la rectoría de 27 cooperativas no agropecuarias distribuidas en todo el país, de ellas 20 de origen estatal.

Agregó que mediante esa vía, se proyecta, a partir de este mes, la venta de ollas arroceras y ventiladores, y posteriormente se incluirán en la oferta cocinas de gas y protectores eléctricos.

La reconversión tecnológica Cloro- Sosa, en Villa Clara, uno de los principales proyectos en ejecución del Ministerio de Industrias, permitirá producir químicos como sosa cáustica, cloro, y ácido clorhídrico, conocieron hoy los diputados por medio de la rendición de cuenta del Ministro Alfredo López.

Destacó la paulatina modernización de la Fábrica de Componentes Electrónicos de Pinar del Río, que producirá paneles para dos parques solares fotovoltaicos, con potencia de 8 Mega Watts.

El informe presentado por el Ministerio de Industrias al Parlamento, ratificó la inversión que se realiza a la planta de saponificación y secado de viruta, importante en la sustitución de importaciones de ese material residual para la producción de jabones.

A ella se agrega la recapitalización de 8 líneas productoras de almohadillas sanitarias en La Habana, Sancti Spíritus y Granma.

El diputado Marino Murillo presentó a los parlamentarios una detalla información acerca de los nuevos procedimientos para implementar los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido.

Murillo explicó que la Comisión de Implementación de los Lineamientos no logró involucrar organizadamente en el proceso a los órganos, organismos, organizaciones y entidades.

Para lograr ese propósito, expuso Murillo, se distribuyó la responsabilidad de la aplicación de los Lineamientos entre la Comisión de implementación, una nueva Comisión gubernamental, los Organismos de la Administración Central del Estado y otras entidades nacionales.

La implementación de los Lineamientos hasta 2021 tiene ahora tres niveles , dijo el diputado Marino Murillo en su explicación ante el plenario de la Asamblea Nacional.

Señaló que habrá una proyección estratégica directiva, que elabora la Comisión de Implementación, otra que proyecta cada Organismo de la Administración Central del Estado y una tercera batería de actividades y medidas que deben incluir en sus planes los órganos del Poder Popular.

No obstante, en su intervención ante la Asamblea Nacional el Jefe de la Comisión de Implementación llamó a agilizar la elaboración de las propuestas, así como la aprobación e implantación de las políticas.

En presencia del Presidente del Parlamento, Esteban Lazo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 72, Ley Electoral, para cubrir cargos vacantes, 7 diputados de igual cantidad de municipios tomaron hoy posesión de sus cargos.

Sus nombres son Eduardo Rodríguez, Osvaldo Vento, Meisi Bolaños, Antonio Rodríguez, Félix Martínez, Liván Fuentes y José Ángel Fernández.

Es un honor para el Parlamento darles la bienvenida y tener la seguridad de que su juramento será cumplido por la Patria, la Revolución y el Socialismo, dijo Esteban Lazo a los legisladores, luego de que recibieran el sello que los acredita como tal.

Esta tarde, los diputados estudiarán de manera individual en sus comisiones los proyectos de leyes de Pesca, Símbolos Nacionales y Electoral.

