A partir de julio, apagón parcial de la televisión analógica en Cuba

Se prevé que en julio de este año comience el denominado apagón parcial de la televisión analógica, un proceso que implicaría la salida de los canales que hoy se transmiten por esa señal.

Así informó al periódico Granma, Grisel Reyes, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, quien precisó que el primer canal analógico que se apagará será el Educativo, y ello implicará un reajuste de sus contenidos en otros canales, tanto en la programación analógica como la digital.

Señaló Grisel Reyes que se trata de un proceso sensible, especialmente para quienes todavía no han podido adquirir los dispositivos receptores, y es por ello que las acciones irán acompañadas de una estrategia para proteger siempre a la población.

En ese sentido, agregó, el Estado va a asegurar en los centros educacionales y de salud que todos los equipos analógicos se sustituyan por digitales.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.