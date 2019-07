Nicaragua, un hito en la historia de América Latina

Managua, Nicaragua. – El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, transmitió saludos del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel, al gobierno y pueblo de Nicaragua en el aniversario 40 de la Revolución Sandinista.

Valdés Mesa destacó la relevancia histórica de esa Revolución Popular a la que definió como un hito en la historia de América Latina y el mundo, y reiteró la solidaridad cubana hacia el pueblo nicaragüense.

Ante decenas de miles de pobladores que colmaron la Plaza de la Fe Juan Pablo Segundo, en Managua, destacó los logros de la nación bajo la conducción del Frente Sandinista, sobre todo la disminución de la mortalidad infantil.

Refirió, además, los altos niveles de acceso a la educación, otros proyectos de notable impacto social, y resaltó los esfuerzos del presidente Daniel Ortega en la construcción de una nación de paz.

