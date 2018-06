Por mayor protagonismo en la vanguardia juvenil

La Habana, Cuba. – El Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, elogió la calidad y el avance en torno a las transformaciones implementadas por los ministerios de Educación y Educación Superior, cuyo impacto en la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones estudiantiles fue evaluado en el VII Pleno del Comité Nacional de la UJC, en La Habana.

Destacó que hay en nuestra juventud fortaleza ideológica y conciencia de su responsabilidad histórica en darle continuidad a nuestra Revolución y convidó a los jóvenes a estar bien informados para tener argumentos y esclarecer.

Machado Ventura reconoció la estrecha interrelación que existe entre los Ministerios de Educación y Educación Superior, la UJC y las organizaciones estudiantiles.

Llamó a continuar perfeccionando la labor preventiva desde los centros educacionales para crear una cultura de rechazo para impedir el consumo de drogas.

La miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia expresó que no se trata solo de perfeccionar planes y programas de estudio, sino de lograr calidad en todo lo que hacemos, y para ello, dijo, es imprescindible que la Unión de Jòvenes Comunistas se siga fortaleciendo.

En el VII Pleno del Comité Nacional de la UJC, el presidente Nacional de la FEU, Raúl Alejandro Palmero, refirió como el perfeccionamiento contribuye a la formación integral de los estudiantes y comentó que cada vez es más necesario autogestionarse el conocimiento.

El gran reto es sumar más jóvenes a las tareas de impacto social, subrayó la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa, y la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez insistió en seguir avanzando en la formación y superaciòn del personal docente.

En el Pleno se analizó el cumplimiento de los acuerdos del X Congreso juvenil.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.