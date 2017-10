Llama Machado Ventura al campesinado a aumentar producciones

La Habana, Cuba.- Durante el VI Pleno del Comité Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, efectuado este domingo en la occidental provincia de Artemisa, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, llamó a incrementar las áreas de cultivo.

Afirmó que como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Irma tendremos meses difíciles, pero el Ministerio de la Agricultura ha tomado las medidas necesarias para minimizar las afectaciones.

Machado destacó que hay que estar preparados ante las situaciones adversas por el cambio climático y a su vez aprovechar las situaciones favorables como las lluvias y temperaturas.

Por su parte, el miembro del Comité Nacional de la ANAP que atiende la esfera agroalimentaria, Ramón Aguilar, dijo que esta etapa de trabajo se caracterizó por el fortalecimiento de la labor conjunta con la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación de Mujeres Cubanas.

