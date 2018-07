Todo listo para el Congreso de los universitarios cubanos

La Habana, Cuba.- Sembrado en el corazón del pueblo, vivo y multiplicado entre nosotros, estará Fidel en el IX Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, dijo este domingo en La Habana, el presidente de esa organización, Raúl Alejandro Palmero, al proclamar que todo está listo para la cita, del 6 al 8 próximos.

Cuba espera mucho de este Congreso y estaremos a la altura de nuestro tiempo y del ejemplo de Julio Antonio Mella, Rafael Trejo, y José Antonio Echeverría, y sobre todo, de nuestro querido Fidel, añadió el también miembro del Consejo de Estado, durante la reunión ordinaria de la Comisión Organizadora del foro.

El equipo de trabajo repasó el proceso de preparativos, con énfasis en la atención, respuesta y solución a más de diez mil planteamientos del estudiantado en sus asambleas.

Se reconocieron el apoyo y acompañamiento de instituciones, organizaciones políticas y de masas, y las máximas autoridades del país que hacen de éste un Congreso de unidad, continuidad, aportes y soluciones.

