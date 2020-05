La Salud Cubana frente a la Covid-19

La Habana, Cuba. El Ministro de Salud Pública, el Decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, el Director Nacional de Electromedicina, un Médico de la Familia, y un estudiante de Medicina, comparecerán este viernes en la Mesa Redonda para continuar informando sobre las acciones del Sistema Nacional de Salud frente a la COVID-19.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Presidencia y la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las seis de la tarde.

Mientras, el Canal Educativo retransmitirá ese espacio televisivo al final de su emisión del día.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.