La integración favorece el desarrollo sostenible

La Habana, Cuba. – América Latina y el Caribe tienen posiciones de avanzada que contribuyen a la calidad de la formación de los universitarios, anunció en La Habana, José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior.

Al intervenir en el Foro de Ministros y Autoridades de Educación Superior, del Congreso Universidad 2020, agregó que es imposible el desarrollo sostenible de las universidades sin contrarrestar el poder hegemónico, que inmoviliza los recursos humanos, tecnológicos de innovación e investigación.

El ministro venezolano para la Educación Universitaria, César Trómpiz Secconi, expresó en ese contexto que, a pesar del bloqueo impuesto por la administración estadounidense, la nación suramericana avanza con el gobierno y la voluntad del pueblo.

En el Foro de Ministros de Educación Superior, autoridades de España y Rusia expresaron los esfuerzos por la calidad y el rigor universitario.

La Agenda 2030de desarrollo demanda principios intersectoriales, más visión de futuro y valores acordes con los retos de las nuevas generaciones, aseguró Rebeca Grimspan, secretaria general Iberoamericana.

Al intervenir en el Foro de Políticas Públicas del Congreso de Educación Superior, dijo que la universidad es esencial en el desarrollo sostenible, por su labor en la formación de profesionales, la investigación, la innovación y la posibilidad de crear espacios para las transformaciones sociales y económicas.

Subrayó Grimspan que la Agenda 2030 es triunfo del multilateralismo y uno de los ambiciosos esfuerzos que haya emprendido la humanidad.

Al concluir aseveró que la contribución de Cuba a la Educación no se limita a lo que se enseña, sino a cómo se concibe la instrucción y el ejercicio permanente de reflexión que deben mantener las sociedades.

